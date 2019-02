Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Autofahrerin nach Unfall schwer verletzt

VS-Villingen (ots)

Da sie einem Lastwagen die Vorfahrtnahm, hat sich eine Autofahrerin am Dienstagmorgen an der Kreuzung der Berliner Straße mit der Richthofenstraße schwer verletzt. Die Frau befuhr die Straße "Am Krebsgraben" und wollte geradeaus in die Berliner Straße fahren. Die Vorfahrt eines Lastwagens, der aus der Richthofenstraße in die Berliner Straße einbog, missachtete sie dabei. Bei dem Zusammenstoß ihres Renaults mit dem Laster wurde ihr Wagen gedreht und sie stieß mit zwei Verkehrsschildern zusammen. Letztendlich kam sie im Grünstreifen zum Halt. Nach erstem Kenntnisstand zog sich die Frau durch den Unfall eine schwere Beckenverletzung zu und muss im Klinikum medizinisch versorgt werden. Der Renault war nach dem Unfall mit dem Laster nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen und den Schildern schätzt die Verkehrspolizei auf 8.000 Euro.

