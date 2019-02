Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzstraße

Tuttlingen (ots)

Ein 44-jähriger Fahrer eines VW Busses hat am Dienstag, gegen 10.25 Uhr, auf der Kreuzstraße einen Unfall mit rund 5.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Autofahrer war vom Kreisverkehr in Richtung Tunnel unterwegs und wechselte vom linken auf den rechten Fahrstreifen. In der Folge kam es zur Kollision mit einem Renault Clio eines 70-jährigen Mannes, der sich auf der rechten Spur befand. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell