POL-TUT: (Tuttlingen/Villingen) Anruf "Falscher Polizeibeamte" - Warnhinweis

Tuttlingen/Villingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist es im Landkreis Tuttlingen zu mehreren Anrufen so genannter "Falscher Polizeibeamter" gekommen. Unbekannte Personen meldeten sich per Telefon und teilten mit, dass sie auf Listen von Einbrechern stehen würden. Ein ähnlicher Fall wurde bei der Polizei am Montag in Villingen angezeigt. Es wird zum wiederholten Male darauf hingewiesen, dass Polizeibeamte niemals bei Bürgerinnen und Bürgern anrufen und diese nach deren persönlichen Vermögensverhältnissen oder Schließverhältnissen ausfragen. Wer ähnliche Anrufe erhalten hat, wird gebeten sich bei dem für ihn zuständigen Polizeirevier in Tuttlingen (Tel. 07461 941-0) oder bei der Polizei in Villingen (Tel. 07721 601-0) zu melden.

