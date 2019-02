Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen

Rottweil (ots)

(Rottweil) Falsche Polizeibeamte rufen an - Richtige Polizei nimmt zwei Geldabholer fest

Am Sonntagabend sind in Rottweil und Feckenhausen insgesamt elf Anrufe von falschen Polizeibeamten bei verschiedenen Personen eingegangen und gleich bei der richtigen Polizei angezeigt worden. Anrufnummer war die 0741 110. Die aufgetischte Geschichte der falschen Polizeibeamten war eine bekannte: Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen, Zettel mit Adresse gefunden, Eigentum in Gefahr! In keinem Fall kam es zu einem schädigenden Ereignis. Gegen 23 Uhr ließ sich ein angerufenes Ehepaar auf ein längeres Gespräch mit den Betrügern ein. Während der Mann mit dem falschen Polizeibeamten telefonierte, verständigte seine Ehefrau die richtige Polizei. In der Folge kam es zur vorläufigen Festnahme von zwei Männern im Alter von 33 und 36 Jahren, die bei dem Ehepaar das Geld und den Schmuck abholen sollten. Die beiden Festgenommenen sind deutsche Staatsangehörige aus dem Landkreis Tuttlingen. Gegen die beiden Personen und weitere mögliche Tatbeteiligte wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

