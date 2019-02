Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Vergessene Pfanne auf eingeschaltetem Herd verursacht Feuerwehreinsatz an einer Asylunterkunft

Albstadt-Tailfingen (ots)

Eine vergessene Pfanne auf einem eingeschalteten Herd hat am Sonntagnachmittag, gegen 12.45 Uhr, einen Feuerwehreinsatz an einer Asylunterkunft in der Breslauer Straße verursacht. Beim Eintreffen der durch Rauchmelder alarmierten Feuerwehr stellte sich schnell heraus, dass es zu keinem Brand gekommen war. Nach dem Ausschalten des Herdes und dem Durchlüften der Räume konnten die Wehrmänner und die vorsorglich eingesetzten DRK-Rettungskräfte wieder abrücken. Personen oder Sachen kamen nicht zu Schaden.

