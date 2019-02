Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mahlstetten) Mutwillig Holzabsperrungen an Seilwinde-Masten am Skilift "Aggenhausen" beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Mahlstetten (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstagabend, 21.30 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09.30 Uhr, mutwillig eine zaunähnliche Holzabsperrung beschädigt, die im Bereich des Skiliftes "Aggenhausen" zum Schutze der Skifahrer um die beiden oberen Seilwinde-Masten angebracht waren. Die pro Masten jeweils aus über 20 doppelt verstrebten Holzelementen montierten Schutzzäune sollen verhindern, dass die vorbeiziehenden Haltebügel der Ski-Liftanlage Personen verletzen können. Die unbekannten Täter schlugen an den beidseitig der Masten über eine Länge von etwa 80 Meter verlaufenden Holzabsperrungen jeweils die Mittelstreben entzwei und richteten so mehrere hundert Euro Sachschaden an. Die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu den derzeit noch unbekannten Tätern.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell