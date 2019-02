Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Geparkte Autos mit Farbe besprüht - Polizei bittet um Hinweise

Balingen (ots)

Im Laufe des Samstags haben unbekannte Täter zwei in der Arnoldstraße geparkte Autos mit blauer Farbe besprüht. Hierbei entstand an einem Opel Astra und an einem BMW X3 jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu der unsinnigen Tat nimmt die Polizei Balingen (07433 264-0) entgegen.

