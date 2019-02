Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Fridingen an der Donau - Bergsteig, L 277) Unter dem Einfluss von Medikamenten von der Straße abgekommen - 6000 Euro Schaden

Fridingen an der Donau - Bergsteig, L 277 (ots)

Unter dem Einfluss von Medikamenten ist eine 26-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris am frühen Samstagmorgen, gegen 05.50 Uhr, auf der Fahrt von Bergsteig in Richtung Fridingen nach links von der Landesstraße 277 abgekommen und gegen eine Hangbefestigung geprallt. An dem Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Die junge Frau zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde von eintreffenden Rettungskräften versorgt. Zudem muss sich die 26-Jährige nach einer durchgeführten Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheines nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Medikamenteneinfluss und den dabei verursachten Unfall verantworten.

