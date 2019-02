Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht an einem Paket-Lieferwagen am Freitagnachmittag an der Ecke Gratweg und Alter Markt

Balingen (ots)

Zu einer Unfallflucht am Freitagnachmittag an der Ecke Gratweg und Alter Markt, bei welcher ein abgestellter Paket-Lieferwagen des Typs Mercedes Sprinter von einem mutmaßlichen Mercedes-Fahrer beschädigt worden ist, sucht die Polizei Balingen Zeugen. Ein bislang namentlich nicht bekannter Zeuge hatte den Unfall beobachtet und dies dem Fahrer des Paket-Lieferwagens auch mitgeteilt. Allerdings hatte sich der Fahrer das vom Zeugen genannte Kennzeichen des Unfallverursachers möglicherweise falsch notiert. Nun wird der Unfallzeuge gebeten, sich mit dem Polizeirevier Balingen (07433 264-0) in Verbindung zu setzen.

