Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen - Langenschiltach) Beim Abbiegen mit einem Reisebus zu weit ausgeholt - Unfall fordert zwei leicht verletzte Personen und rund 10.000 Euro Schaden

St. Georgen - Langenschiltach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Reisebus und einem Auto, bei welchem zwei Personen leicht verletzt worden sind, ist es am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, bei Langenschiltach gekommen. Ein 60-jähriger Fahrer eines Reisebusses wollte von der Straße "Im Tal" nach rechts auf die an Langenschiltach vorbeiführende Hornberger Straße (Kreisstraße 5725) in Richtung St. Georgen abbiegen. Hierbei holte der Busfahrer mit dem Reisebus zu weit aus, geriet auf die Gegenfahrbahn der K 5725 und prallte frontal mit einem aus Richtung St. Georgen nahenden Audi A4 zusammen. Der 38-jährige Audi-Fahrer versuchte noch dem Reisebus auszuweichen, wurde mit seinem Wagen dann aber mehr oder weniger zwischen dem Bus und angrenzenden Schutzplanken eingeklemmt. Bei dem Unfall zogen sich die 35-jährige Ehefrau des Audi-Fahrers und die ebenfalls im Auto befindliche 15-jährige Tochter leichte Verletzungen zu. Im Reisebus wurden keine Personen verletzt. An dem Bus und dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Bei dem Unfall waren auch die Feuerwehrabteilungen St. Georgen und Langenschiltach unter der Leitung von Christoph Kleiner mit vier Fahrzeugen und 24 Mann eingesetzt.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell