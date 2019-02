Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) Brand im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-List-Straße

Meßstetten (ots)

In einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-List-Straße sind am Samstagabend, gegen 18 Uhr, eine Matratze und mehrere Müllsäcke aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten zehn Bewohner des Gebäudes durch die eingesetzten Feuerwehren über Balkone des zweiten und dritten Stockwerks evakuiert werden. Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Die Bewohner konnten nach Beendigung der Löschmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei dem Brand waren die Feuerwehrabteilungen Meßstetten und Albstadt mit 13 Fahrzeugen und 64 Einsatzkräften sowie die Feuerwehrführungsgruppe Heuberg mit 13 Mann eingebunden. Knapp 30 DRK Rettungskräfte waren ebenfalls eingesetzt. Während den Löschmaßnahmen und zur Vorbereitung einer eventuell anderweitigen Unterbringung der Bewohner des Hauses waren der Erste Landesbeamte Matthias Frankenberg, der Bürgermeister von Meßstetten, Frank Schroft, sowie Tobias Böttner vom Ordnungsamt am Brandort anwesend. Zur Klärung der Brandursache hat die Polizei entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Eine vorsätzliche oder zumindest fahrlässige Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Meßstetten (07431 935319-0) entgegen.

