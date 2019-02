Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg-Sulgen) Gegen Außenspiegel eines VW-Busses geschlagen und so das Fahrzeug mutwillig beschädigt

Schramberg-Sulgen (ots)

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagnachmittag hat ein unbekannter mutwillig gegen den rechten Außenspiegel eines roten VW-Busses geschlagen, der auf dem Parkplatz einer Schule in der Sulgauer Straße abgestellt war. Durch den Schlag gegen den Außenspiegel entstand an dem VW-Bus Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Die Polizei Schramberg (07422 2701-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

