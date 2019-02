Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Geparkten VW Amarok gestreift und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Unbekannter an einem im Bereich eines Altenheimes in der Johann-Sebastian-Bach-Straße geparkten VW Amarok Pickup angerichtet, als dieser zu dicht an dem abgestellten Wagen vorbeigefahren ist und den VW Amarok mit dem eigenen Fahrzeug berührt hat. Ohne sich weiter um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) hat nun Ermittlungen wegen der begangenen Unfallflucht eingerichtet und bittet um Hinweise zum Verursacher.

