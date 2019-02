Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen-Binsdorf, K 7123) Betrunkener Autofahrer kommt von der Straße ab - VW Polo bleibt im Graben auf der Fahrerseite liegen

Geislingen-Binsdorf, Kreisstraße 7123 (ots)

Ein junger und betrunkener Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen auf der Kreisstraße 7123 bei Binsdorf von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der 19 Jahre junge Mann war gegen 06.15 Uhr mit einem älteren VW Polo auf der kurvigen Strecke unterwegs, als er infolge seiner Alkoholisierung die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Polo geriet in den Straßengraben, kippte und blieb total beschädigt auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der 19-Jährige zog sich bei dem Unfall - nach ersten Erkenntnissen - mehrere Prellungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden. Auf diesen kommen nun ein Strafverfahren und führerscheinrechtlich Maßnahmen wegen der Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall zu. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung des mit rund 1000 Euro total beschädigten älteren Polos. Neben den Rettungskräften und dem Abschleppdienst war auch die Feuerwehr bei dem Unfall im Einsatz.

