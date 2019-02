Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar, K 5507) Unfall im Begegnungsverkehr an der "Bergfelder Klinge" fordert vier leicht verletzte Personen und rund 30.000 Euro Sachschaden

Sulz am Neckar, Kreisstraße 5507 (ots)

Ein Zusammenstoß zweier Autos im Begegnungsverkehr hat am Samstagmorgen, kurz vor 08 Uhr, im Bereich der sogenannten "Bergfelder Klinge" auf der Kreisstraße 5507 vier leicht verletzte Personen und rund 30.000 Euro Sachschaden gefordert. Ein 19 Jahre junger Fahrer eines Mitsubishi Kleinwagens war an diesem Morgen zusammen mit zwei weiteren und gleichaltrigen Fahrzeuginsassen auf der K 5507 im Bereich der "Bergfelder Klinge" talwärts in Richtung Sulz unterwegs. Hierbei geriet der mit etwa 0,3 Promille leicht alkoholisierte 19-Jährige mit dem Mitsubishi in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und prallte mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden VW-Polo eines 79-jährigen Autofahrers zusammen. Bei dem Unfall wurden die drei Insassen des Mitsubishis und auch der Polo-Fahrer leicht verletzt und mussten durch eintreffende Rettungskräfte in die Balinger Klinik gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Gegen den 19-jährigen Unfallverursacher wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell