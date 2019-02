Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Geparktes Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Schramberg (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend, 21.00 Uhr, bis Samstagvormittag, 10.30 Uhr, ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in der Bühlstraße gegen die Fahrzeugseite eines vor dem Anwesen Nummer 22 abgestellten Opel Astras gefahren. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Astra in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Nun ermittelt die Polizei Schramberg (07422 2701-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell