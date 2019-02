Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Fahrplansäule am Busbahnhof in der Bahnhofstraße beschädigt - Polizei nimmt Hinweise entgegen

Balingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag absichtlich eine aufgestellte Fahrplansäule der Linie 1 am Busbahnhof in der Bahnhofstraße beschädigt. Die Polizei Balingen (07433 264-0) hat Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

