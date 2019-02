Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Scheibe an einem Döner-Imbiss mutwillig beschädigt

VS-Villingen (ots)

In den späten Abendstunden des Freitags hat ein unbekannter Täter durch einen Schlag mit einem nicht näher bestimmbaren Gegenstand eine Fensterscheibe eines Döner-Imbisses in der Bickenstraße beschädigt. Ein Bewohner des Hauses hörte gegen 23.30 Uhr einen lauten Knall. Bei der Nachschau stellte der Bewohner entsprechende Risse in der Scheibe des Döner-Geschäftes fest. Von dem Täter fehlte jede Spur. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Villingen (07721 601-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell