Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Heckscheibe an einem geparkten Opel eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Straße "Am Sommerrain" an einem in unmittelbarer Nähe des angrenzenden Jörglisbergweges abgestellten Opel die Heckscheibe eingeschlagen. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell