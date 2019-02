Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen-Behla - Hüfingen, B 27) Zwei leicht verletzte Personen nach Auffahrunfall

Hüfingen-Behla - Hüfingen, B 27 (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und rund 5000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Freitag, kurz vor 16.30 Uhr, zwischen Behla und Hüfingen auf der Bundesstraße 27 ereignet hat. Im Zuge einer Einsatzfahrt eines Rettungswagens, der mit Sondersignalen zwischen Hüfingen und Behla in Richtung Blumberg unterwegs war, bildete sich an diesem Nachmittag auf der B 27 in beiden Fahrtrichtungen eine Rettungsgasse. Hierzu bremste eine 27-jährige Auto-Fahrerin - unterwegs in Richtung Hüfingen - ihren Kleinwagen der Marke Chevrolet ab. Ein nachfolgender Fahrer eines Opel Corsas reagierte zu spät und prallte in das Heck des Kleinwagens, wobei beide Personen leicht verletzt wurden. Während die Fahrerin des Kleinwagens und der Opel-Fahrer von eintreffenden Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden, kümmerte sich ein Abschleppdienst um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell