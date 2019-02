Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Heftiger Unfall an der Kreuzung Neuffenstraße und Lupfenstraße - zwei leicht verletzte Personen und rund 27.000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem heftigen Unfall ist es am Freitag, kurz vor 16.30 Uhr, an der Kreuzung der Neuffenstraße mit der Lupfenstraße gekommen. Dort missachtete ein 38-jähriger Opel-Fahrer - unterwegs auf der Neuffenstraße - die Vorfahrt eines Mercedes CLA, dessen 50-jähriger Fahrer aus Richtung Rottweiler Straße auf der Lupfenstraße unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurde der Mercedes noch gegen ein Gehweggeländer geschoben. Durch den Unfall erlitten der Mercedes-Fahrer und ein neunjähriges Mädchen aus dem Opel leichte Verletzungen. Das Kind und der Fahrer des Mercedes waren zum Unfallzeitpunkt nicht angegurtet. Beide wurden mit eintreffenden Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. An diesen und dem Gehweggeländer entstand Sachschaden in Höhe von rund 27.000 Euro.

