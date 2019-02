Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Mercedes Vito fährt an einem Fußgängerüberweg über den Fuß einer Elfjährigen

Rottweil (ots)

Am Freitagmittag ist es im Bereich eines Fußgängerüberweges am Friedrichsplatz zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Fahrer eines Mercedes Vitos eine Elfjährige übersehen hat und dem Mädchen über den Fuß gefahren ist. Die Elfjährige war gegen 12 Uhr gerade von der Schule kommend auf dem Nachhauseweg und wollte den Fußgängerüberweg am Friedrichsplatz überqueren. Just in diesem Moment näherte sich ein 40-Jähriger mit einem Mercedes Vito Kleintransporter dem Überweg. Der Fahrer des Vitos übersah das Mädchen und fuhr diesem über den linken Fuß, gerade als die Elfjährige den Überweg mit einem Bein betreten hatte. Nach einer Erstversorgung durch anwesende Passanten wurde das Mädchen durch die eintreffenden Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in die Helios Klinik gebracht.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell