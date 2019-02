Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch-Owingen) Misthaufen in Brand geraten - Feuerwehr Owingen im Einsatz

Haigerloch-Owingen (ots)

Vermutlich infolge eines Gärprozesses ist am Freitagabend, gegen 18.45 Uhr, an einem Anwesen in der Straße "Am Müselberg" ein Misthaufen in Brand geraten. Die mit zwei Einsatzfahrzeugen und neun Mann anrückende Owinger Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Sach- oder Personenschaden war nicht entstanden.

