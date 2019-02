Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Vorfahrt nicht beachtet - 13.000 Euro Schaden

Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei Autos in Höhe von rund 13.000 Euro ist es am Freitag, gegen 17.20 Uhr, an der Kreuzung des Kienewegs mit der Durschstraße gekommen. Ein 28-jähriger Fahrer eines Opel Corsas - unterwegs auf der Durschstraße - missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines Opel-Combos, dessen 40-jährige Fahrerin sich auf dem Kieneweg der Kreuzung näherte. Beim folgenden Zusammenprall der beiden Autos drehte sich der Corsa und blieb nach dem Überfahren einer Absperrung in einer angrenzenden Baugrube stehen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell