POL-TUT: (Rottweil) Drei junge Männer beschädigen mutwillig Außenspiegel an geparkten Autos

Drei junge Männer haben am späten Freitagabend an drei in der Königstraße geparkten Autos mutwillig die Außenspiegel beschädigt. Anwohner hörten gegen 23.30 Uhr den Lärm, sahen die drei Männer und verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten liefen die Anwohner den jungen Männern hinterher, so dass diese dann zweifelsfrei als Täter identifiziert werden konnten. Nun müssen sich die drei Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren wegen der begangenen Sachbeschädigungen in einem Strafverfahren und natürlich auch wegen des angerichteten Schadens verantworten.

