Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Niedereschach) In der Nacht auf Samstag in zwei Wohnhäuser eingebrochen

Niedereschach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu Einbrüchen in zwei Wohnhäuser in Niedereschach gekommen. An einem Wohngebäude im Hardweg drangen die Täter nach dem Einschlagen eines Fensters an der Rückseite in das Haus ein und suchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen ab. In der nahegelegenen Öschlestraße schlugen die unbekannten Täter ein Kellerfenster ein und drangen so in ein Wohnhaus ein. Auch dort wurden vorhandene Räume abgesucht. Aus beiden Gebäuden konnten die Einbrecher Schmuck, Bargeld und auch technische Geräte entwenden, darunter je ein Laptop. Im Hardweg wurden zudem zwei Fahrräder gestohlen, aus dem Gebäude in der Öschlestraße auch eine Kamera sowie eine Uhr. Die Ermittlungen zum Wert des Diebesgutes dauern an. Beide Taten dürften im Zusammenhang stehen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Personen, die im Zeitraum von Freitagabend, etwa 17.30 Uhr, bis Samstagmorgen, etwa 01.00 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Hardweg oder in der Öschlestraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

