Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Frittlingen) Einbruch in Wohn- und Bürohaus in der Straße "Lange Steige"

Frittlingen (ots)

Vermutlich zwei bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen 17.30 und 19.30 Uhr in den Abendstunden des Freitags in ein dreistöckiges Wohn- und Bürohaus in der Straße "Lange Steige" eingebrochen und haben daraus Bargeld und Schmuck in derzeit noch nicht bekanntem Wert erbeutet. Die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) hat Ermittlungen wegen des begangenen Einbruchs eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell