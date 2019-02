Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken in einer Tiefgarage in der Grieshaberstraße hat ein Unbekannter im Zeitraum von Donnerstagabend, 18 Uhr, bis Freitagmittag, 13 Uhr, einen dort abgestellten Mercedes beschädigt. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem anderen Auto zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Verursacher werden an den Polizeiposten Furtwangen (07723 92948-0) erbeten.

