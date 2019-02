Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dürbheim) Gartenhaus geht in Flammen auf

Dürbheim (ots)

In Brand geraten ist am Donnerstagabend ein Gartenhaus auf einem Grundstück in der Hohenbergstraße. Die Besitzer des Häuschens bemerkten die Brand gegen 22.20 Uhr und verständigten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Floriansjünger hatte der 58-jährige Bewohner den Brand mittels Gartenschlauch zum Teil bereits gelöscht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte entsorgte Asche in einer Biotonne zum Brand geführt. Der durch die Flammen entstandene Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Dürbheim und Spaichingen waren mit insgesamt 24 Mann im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell