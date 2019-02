Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Lastwagen fährt auf Auto auf

Schramberg (ots)

Am Donnerstagmorgen ist ein Lastwagenfahrer in der Oberndorfer Straße aus Unachtsamkeit einem Auto aufgefahren. Der vor dem Lastwagen fahrende BMW hielt aufgrund des Verkehrs an. Der 35-jährige Kraftfahrer bemerkte dies zu spät. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von 8.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

