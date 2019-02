Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Auffahrunfall am "Pferdekreisel"

Donaueschingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitagmittag gegen 12 Uhr gekommen, als ein Mercedes Fahrer in zwei Autos krachte. Der 70-jährige Fahrer des Mercedes fuhr die Pfohrener Straße entlang in Richtung "Pferdekreisel". Vor ihm mussten zwei Autos verkehrsbedingt anhalten. Dies wurde von dem 70-Jährigen zu spät erkannt und es kam zum Unfall. Durch den Aufprall wurden die zwei stehenden Autos zusammengeschoben und es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6000 Euro.

