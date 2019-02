Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Zeugen nach Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz gesucht

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Am Freitagvormittag, zwischen 10.25 Uhr und 10.50 Uhr, ist es auf dem Parkplatz eines Edeka-Marktes in der Mönchweiler Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Eine 55-Jährige stellte ihren Opel Corsa auf dem Parkplatz ab. Bei der Rückkehr aus dem Markt stellte die Frau fest, dass die Beifahrerseite des Fahrzeuges beschädigt war. Ein unbekannter Autofahrer hatte vermutlich beim Rangieren den Opel angefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

