Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Fehlalarm in der ISBA

(Balingen) (ots)

Am Freitagvormittag hat in der ISBA ein Brandmelder ausgelöst. Als die Polizei in der Fischerstraße eintraf, befanden sich bereits alle Mitarbeiter außerhalb des Gebäudes. Feuer, Rauch oder Brandgeruch konnte nicht festgestellt werden. Die Feuerwehr Balingen betrat das Gebäude. Ein Brandmelder in der Lackiererei hatte den Fehlalarm verursacht. Die Balinger Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 23 Mann vor Ort.

