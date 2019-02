Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Verkehrsunfallflucht "Am Lindle"

Balingen (ots)

Am Donnerstagvormittag hat ein bislang unbekannter Auto-Fahrer einen Mercedes auf dem Parkplatz Am Lindle beschädigt. Zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr prallte der Verursacher gegen die A-Klasse. An der rechten hinteren Türe hinterließ er Kratz- und Schleifspuren, sowie eine Delle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 EUR. Hinweise zur Unfallflucht bitte an den Polizeiposten Bisingen unter der Telefonnummer 07476 9433 0

