Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Unfallflüchtiger räumt auf (Zeugenaufruf)

Albstadt (ots)

Eine aufgeräumte Unfallstelle hat die Polizei bei der Aufnahme einer Verkehrsunfallflucht am frühen Donnerstagabend in der Herderstraße vorgefunden. Zwischen 07.00 und 17.10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer einen bei der Firma Gühring geparkten Nissan Qashqai. Bei dem Auto fehlte nach dem Unfall die komplette Rücklichtverglasung. Der Kotflügel war verkratzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher das fehlende Glas weggeräumt hat. Am Nissan entstand ein Schaden von circa 3000 EUR. Hinweise zur Unfallflucht bitte an das Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432 955 0

