Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Verkehrsunfallflucht Landhausstraße (Zeugenaufruf)

Freudenstadt (ots)

Ein VW UP-Fahrer hat am Donnerstagmittag, in der Landhausstraße nahe der David-Fahrner-Halle entdeckt, dass sein Pkw beschädigt wurde. Zwischen 07.50 und 12.15 Uhr streifte ein bisher unbekannter Pkw den linken Außenspiegel sowie den Kotflügel. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1200 EUR. Hinweise zur Unfallflucht bitte an den Polizeiposten Baiersbronn unter der Telefonnummer 07442 180269 0

