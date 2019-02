Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bittelbronn) Zwei Einbrüche - Vermutlich gleiche Täter

Bittelbronn (ots)

Zu zwei Einbrüchen ist es am Donnerstagabend in Bittelbronn gekommen. Die Täter brachen in beiden Fällen über das Erdgeschoss ein. In einem Fall hebelten sie die Terrassentür auf, im anderen Fall das Küchenfenster. Beide Häuser liegen im gleichen Wohngebiet. Es spricht vieles dafür, dass es sich hierbei um den gleichen Täter handelt. Was die Einbrecher genau erbeutet haben, ist bisher nicht geklärt.

