POL-TUT: (VS-Obereschach und Brigachtal-Kirchdorf) Einbrüche in Obereschach und Kirchdorf - Polizei bittet um Hinweise

VS-Obereschach und Brigachtal-Kirchdorf (ots)

In Obereschach und Kirchdorf ist es im Laufe des Donnerstages zu Wohnungseinbrüchen gekommen. In beiden Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Wohnobjekten. Der Einbruch in Kirchdorf fand mutmaßlich zwischen 07.15 Uhr und 17.15 Uhr in der Bad Dürrheimer Straße statt. Zum Einbruch in Obereschach muss es zwischen 17.10 Uhr und 18.45 Uhr im Erblehenweg gekommen sein. Hinweise zu den Taten nimmt das Polizeirevier Villingen entgegen (07721 601-0).

