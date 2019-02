Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Unachtsames Rückwärtsfahren - Kind bei Unfall leicht verletzt

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein fünfjähriger Junge, als er am Donnerstagnachmittag von einem rückwärtsfahrenden Auto eines 81-jährigen Mannes erfasst worden ist. Vermutlich bei einem Rangiervorgang fuhr der 81-Jährige gegen 14.45 Uhr mit einem Opel im Bereich der Einmündung Vogelaue und Bühlstraße und kam so auf den Gehweg der Vogelaue. Just in diesem Moment ging eine 35-jährige Mutter mit ihren beiden fünf und drei Jahre alten Kindern dort auf dem Gehweg entlang. Trotz eines lauten Rufes der Frau hielt der Opelfahrer nicht an. Das Auto erfasste den Fünfjährigen und stieß diesen zu Boden. Dabei wurde der Junge leicht verletzt. Der 81-Jährige öffnete dann nur seine Fahrertür, "motzte" die Frau an und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Die Polizei konnte den Fahrer mit dem abgelesenen Autokennzeichen ermitteln. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren für den verursachten Unfall und das unerlaubte Entfernen von der Unfallstelle verantworten.

