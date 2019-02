Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Frau über Windschutzscheibe geschleudert

VS-Schwenningen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, wurden zwei Personen verletzt, als ein 55-Jähriger mit einem Fiat über einen Fuß- und Radweg gefahren ist. Der Mann fuhr auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Villinger Straße. An der Einmündung zur Villinger Straße traf er auf die beiden Fußgänger, die gerade die Straße überquerten. Eine 43-jährige Frau wurde von dem Fiat erfasst, über die Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert und zog sich dabei mehrere Kopfverletzungen zu. Ihr ebenfalls 43-jähriger Begleiter wurde dabei leicht angefahren. Beide Personen mussten in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden und sind ersten Angaben zufolge leicht verletzt.

gez. Marcel Schatz

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell