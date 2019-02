Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Auto überschlägt sich und kommt auf Dach zum Liegen

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Auf der Landesstraße 177, zwischen Hardt und Königsfeld, hat sich am Donnerstagmorgen ein Opel überschlagen, nach dem das Fahrzeug ins Schleudern geraten war. Der Fahrer des Opels war von Hardt in Richtung Königsfeld unterwegs. In einer Senke wollte der 28-Jährige eigenen Angaben zufolge einem Eisbrocken ausweichen. Der Mann kam an ein Schneeruder am rechten Fahrbahnrand und drohte, von der Fahrbahn abzukommen. Diesem wirkte der 28-Jährige entgegen, übersteuerte dabei jedoch und driftete mutmaßlich in eine Schneeanhäufung. Dadurch überschlug sich das Auto und kam einige Meter weiter auf dem Dach zum Liegen. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. An dem schon älteren Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

