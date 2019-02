Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Geparkten Pkw geschrammt

Trossingen (ots)

Eine 55-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch, gegen 16.25 Uhr, auf der Weberstraße einen geparkten Dacia geschrammt. Die 55-Jährige war in Richtung Litschlesstraße unterwegs und kollidierte aus Unachtsamkeit mit dem Dacia. Es entstand Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

