POL-TUT: (Trossingen) Vorfahrt missachtet- 7500 Euro Sachschaden

Trossingen (ots) - Am Montag hat eine 88-jährige Golffahrerin gegen 11.10 Uhr beim Einfahren von der Zeppelinstraße in die Hauptstraße die Vorfahrt einer 30-jährigen Audi-Fahrerin missachtet. Die 88-Jährige befuhr die Zeppelinstraße in Richtung der Hauptstraße. An der Einmündung wollte sie nach rechts in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den Audi und fuhr in die rechte Seite des Wagens. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Verletzt wurde niemand.

