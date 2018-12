POL-TUT: (Spaichingen) Unbekannter zerkratzt Auto- 2000 Euro Sachschaden

Spaichingen (ots) - Am Montag hat ein Unbekannter Fahrzeug-Lenker im Zeitraum von 9.45 Uhr bis 10.15 Uhr einen in der Lembergstraße abgestellten Ford-C Max an beiden Fahrzeugseiten zerkratzt. Der Sachschaden beträgt mindestens 2000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Spaichingen unter der Rufnummer 07424-9318-0.

