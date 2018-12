POL-TUT: (Bärenthal, L 440) Lastwagenfahrer übersieht Auto- Ein Verletzter und 10.000 Euro Sachschaden

Bärenthal (ots) - Am Montagmorgen hat ein 30-jähriger Lastwagenfahrer gegen 8.30 Uhr beim Einfahren in die Landstraße 440 die Vorfahrt eines 44-jährigen Renault-Fahrers missachtet. Der Lastwagenfahrer wollte aus der Straße "Im Eschle" nach links in die Landstraße einfahren. Hierbei übersah er den 44-Jährigen, der dort mit seinem Renault in Richtung Fridingen unterwegs war. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde der 44-jährige Autofahrer schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Tuttlingen. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

