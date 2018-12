POL-TUT: (Tuttlingen) Unbekannte brechen in Discounter ein - Zeugen?

Tuttlingen (ots) - In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in einen Discounter in der Nelkenstraße eingebrochen. Die Unbekannten brachen zunächst das Schloss an der Eingangstüre auf. Daraufhin schoben sie die Schiebetüre auseinander um in die Verkaufsräume zu kommen. Ob etwas entwendet wurde ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. An der Türe ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden.

