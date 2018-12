POL-TUT: (Freudenstadt) Bei Schnee mit Sommerreifen unterwegs

Freudenstadt (ots) - Am Montagabend hat ein Ford-Fahrer bei geschlossener Schneedecke in Freudenstadt versucht, mit seinem Fahrzeug eine Steigung in Richtung des Promenadeplatzes hoch zu kommen.

Gegen 22.40 Uhr sah eine Streife des Polizeireviers Freudenstadt den Ford-Fahrer wie dieser die Turnhallestraße in Freudenstadt und Richtung Promenadeplatz hochfahren wollte, dies jedoch nicht schaffte. Grund dafür war die geschlossene Schneedecke auf der Fahrbahn. Der Ford war noch mit Sommerreifen ausgestattet. Daraufhin führte die Streife eine Verkehrskontrolle durch. Diese endete für den 39-Jährigen mit einem Strafzettel und einem Verbot für die Weiterfahrt.

