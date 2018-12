POL-TUT: (Freudenstadt) Unfallflucht am Schwarzwald-Center - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots) - Am Montagnachmittag ist ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums gegen einen geparkten Audi gefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern hat der Unbekannte den Unfallort verlassen. Von 17.20 Uhr bis etwa 18.10 Uhr war der Audi auf dem Parkplatz des Schwarzwald-Centers geparkt. Nach ihrem Einkauf bemerkte die 24-jährige Besitzerin des Wagens eine Beschädigung an der Beifahrertür ihres PKWs. Während der Unfallaufnahme, fiel der Frau ein, dass sie vorher noch im Kaufland in der Max-Eyth-Straße einkaufen war. Der Unfall könnte auch dort passiert sein.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Freudenstadt (Tel.: 07441 / 536-0) entgegen.

