POL-TUT: (Lützenhardt) Einbruch in Hotel

Lützenhardt (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter in ein Hotel in der Willi-König-Straße eingebrochen.

Die Täter brachen mit einem Hebelwerkzeug ein Schloss an der Eingangstür auf. Sie gelangten so in den Rezeptionsbereich, wo sie einen Bedienungsgeldbeutel und zwei Umschläge mit Bargeld mitnahmen. Im Aufenthaltsraum machten sie sich an einem Schließfach eines Angestellten zu schaffen. Gestohlen wurde hier aber nichts. Insgesamt erbeuteten die Einbrecher zirka 300 Euro. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell