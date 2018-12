POL-TUT: (Rottweil) Unfall an Baustellenampel in der Lehrstraße Ecke Römerstraße: 8000 Euro Sachschaden

Rottweil (ots) - Am Montag ist ein VW-Touran gegen 18 Uhr an der Baustellenampel an der Einmündung der Lehrstraße mit der Römerstraße gegen einen VW-Golf geprallt. Der 55-jährige Touran-Fahrer war auf der Lehrstraße in Richtung der Römerstraße unterwegs. Zunächst musste er an der dortigen Baustellenampel halten, da diese rot zeigte. Als er bei "grün" in Richtung der Saline losfuhr übersah er einen auf der Römerstraße fahrenden VW-Golf. Durch den Zusammenprall der beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

